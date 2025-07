Le 'voci' di Maraini e Morante nello spettacolo di Valeria Pinto e Rebecca Fornelli

FRANCESCO GRECO - BARI – "Un viaggio emozionante e sorprendente, in un mondo che ha sempre più bisogno di luce e bellezza… Quattro generazioni si incontrano e si fondono attraverso le parole di Dacia Maraini ed Elsa Morante". – "Un viaggio emozionante e sorprendente, in un mondo che ha sempre più bisogno di luce e bellezza… Quattro generazioni si incontrano e si fondono attraverso le parole di Dacia Maraini ed Elsa Morante".





Così, in modo intrigante ed evocativo, si annuncia lo spettacolo "Quattro voci fra Isole e Sogni", che andrà in scena giovedì 17 luglio, a Bari (ore 20.30, terrazza del Carmine).





Voce narrante Valeria Pinto, musiche della giovanissima, talentuosa Rebecca Fornelli (info: 3423133885 e 345688102). Valeria ha risposto alle nostre domande.





D. Come nasce l’idea?





R. Dalla consapevolezza della grandezza e modernità del linguaggio sempre attuale delle due scrittrici e dal percorso delle loro esistenze su binari paralleli ma con tantissime cose in comune : hanno amato lo stesso uomo, Alberto Moravia, in momenti diversi della vita, una grande amicizia in comune Pierpaolo Pasolini, entrambe hanno conosciuto bene due isole: Procida e la Sicilia. Tutto questo ha trovato una bellissima corrispondenza, con le composizioni musicali inedite di Rebecca Fornelli e quindi abbiamo deciso insieme di dare voce alle parole delle due scrittrici e alle note musicali di una giovanissima del nostro tempo, per questo il titolo è "Quattro voci fra Isole e Sogni".





D. Perché proprio le parole della Maraini e della Morante?





R. Penso che il teatro e la musica siano l’esperienza più bella, intensa e comunicativa per portare a conoscenza di chi non l'avesse già fatto l’anima di queste due importanti colonne della letteratura del Novecento e dei giorni nostri, le cui opere hanno contenuti oggi ancora più significativi.





D. Possiamo dire che si tratta di uno spettacolo femminista, nel senso più ampio e semanticamente affollato della locuzione?





R. Se femminista vuol dire difendere i diritti delle donne, possiamo considerarlo così. In realtà, Elsa Morante non era così femminista, per questo io credo che sia uno spettacolo che parla al cuore di tutti gli esseri umani.