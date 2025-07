Cinghiali a Monopoli, Lacatena lancia l’allarme: “Servono misure urgenti, già informato l’assessore Pentassuglia”

MONOPOLI – La presenza sempre più frequente di cinghiali nelle contrade di Monopoli, anche in aree prossime a zone abitate, sta generando forte preoccupazione tra i residenti, soprattutto in vista dell’estate, quando la popolazione locale cresce notevolmente. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale Stefano Lacatena, che in una nota ufficiale annuncia di aver già interessato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.

“Un branco di cinghiali si aggira nelle contrade di Monopoli, anche nelle zone abitate, ed è per questo che ho già contattato l’assessore regionale Pentassuglia – spiega Lacatena –. È necessario intervenire in fretta prima che provochino danni a cose o, peggio, a persone.”

Il consigliere sottolinea come la proliferazione incontrollata della specie stia diventando una vera e propria emergenza su scala regionale: “Non possiamo più aspettare – afferma –. Servono misure drastiche per mettere in sicurezza i cittadini. Nelle contrade della mia città, durante l’estate, la presenza di villeggianti cresce sensibilmente e molti residenti stanno già cercando soluzioni per proteggersi dal branco.”

Lacatena si dice fiducioso in un intervento tempestivo della Regione: “Sono sicuro che l’assessore Pentassuglia, di cui conosco la sensibilità, sarà in grado di mettere in campo a stretto giro azioni idonee per contenere la situazione e restituire serenità ai cittadini”.

Il tema del contenimento dei cinghiali è sempre più al centro dell’agenda politica, non solo per l’impatto sull’agricoltura e sulla sicurezza stradale, ma anche per il crescente rischio di incursioni in zone residenziali. I cittadini di Monopoli attendono ora risposte concrete.