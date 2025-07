Conversano, tragedia in strada: muore 15enne in sella a uno scooter

– Tragedia nella serata di ieri in via Vernaleone, dove un, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Il giovane si trovava a bordo di uno, quando il mezzo è stato travolto da unacondotta da un

L’impatto è stato violentissimo. Per Antonio non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente dello scooter e l’anziano automobilista sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Policlinico di Bari.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sotto shock l’intera comunità cittadina.