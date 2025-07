Cornetto Battiti Live domina l’estate TV: terza puntata leader assoluto degli ascolti

Ancora un trionfo per Cornetto Battiti Live, che si conferma protagonista indiscusso dell’estate televisiva italiana. La terza puntata del festival musicale ha registrato 2.125.000 spettatori nel minuto medio con una share del 19,53%, imponendosi come il programma più visto in prima serata e conquistando ogni fascia d’età.

Un successo non solo in termini assoluti, ma anche per costanza e fidelizzazione del pubblico: la puntata, durata ben 186 minuti, ha tenuto incollati davanti allo schermo quasi 8 milioni di spettatori complessivi (7.954.000 il dato “reach”), segnando un nuovo record nella stagione estiva.

Numeri da record, fedeltà da evento cult

Il dato che spicca è proprio la media d’ascolto al minuto, che supera i 2 milioni di spettatori nonostante la lunga durata. La curva d’ascolto stabile e dominante per tutta la serata conferma l’alto livello di coinvolgimento del pubblico e l’affezione crescente verso un brand ormai ben radicato nel cuore degli italiani.

Un format che riesce a unire generazioni, coinvolgendo giovanissimi, giovani adulti e famiglie in un grande abbraccio musicale, fatto di hit estive, performance spettacolari e un’atmosfera da evento live che non conosce flessioni.

Anche sui social è un fenomeno virale

Il successo di Cornetto Battiti Live si misura anche nel mondo digitale: la terza puntata è stata tra i contenuti più commentati e condivisi sui social network, alimentando conversazioni virali e confermando la forza del programma anche come fenomeno pop crossmediale.

Un’estate firmata Battiti

Con numeri simili e un seguito in continua crescita, Cornetto Battiti Live si impone come la vera colonna sonora dell’estate italiana, non solo in TV, ma anche nelle piazze, online e nei cuori di milioni di spettatori. Un festival che si conferma, puntata dopo puntata, il vero evento cult dell’estate italiana.