Dell'Erba: “Molti politici sono distanti dalla realtà, è il momento di cambiare registro per i Monti Dauni''

“Ho la sensazione che si parli dei Monti Dauni o di altre zone della provincia senza avere la percezione della realtà e di quello che necessita”. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba interviene dopo aver appreso di alcuni punti di vista politici sulla situazione di abbandono di alcune aree della provincia, tra cui i Monti Dauni.

“Leggo affermazioni di soggetti politici che mi sembrano lontani dalla realtà. Mi domando, ma questa gente dove vive? Ci sono comuni che hanno fatto del loro patrimonio naturale, gastronomico o delle loro tradizioni un trampolino di lancio per l’economia locale offrendo ai giovani una opportunità, un motivo per restare, per crescere e per creare famiglia. Altri Comuni, invece, non riescono a decollare e subiscono gli effetti di uno spopolamento che sta consumando le nostre comunità e non solo quelle piccole. Ci vuole una strategia calibrata sulle singole realtà o su gruppi di comuni che si ritrovano per vocazione economica e culturale.

È necessario impegnare dei manager che conoscano il territorio, per guidare un loro sviluppo valorizzando quello che hanno come patrimonio, canalizzando possibili finanziamenti per arricchire l’offerta ricettiva e per promuovere tali realtà. È ovvio che necessitano interventi migliorativi importanti per i collegamenti stradali, ma in attesa possiamo fare passi in avanti in altre direzioni. Ad esempio, mutare la visione della creazione delle infrastrutture sanitarie o altri servizi che devono essere collegate al numero di abitanti. Forse è proprio il contrario. Se si creano questi punti di riferimento si determina sviluppo, la gente del posto trova lavoro e si determina un indotto che produce effetti anche nel lungo periodo.

Le ipotesi possibili sono tante e diversificate. C’è bisogno chi, con coraggio, le mette in campo. Da imprenditore forse ho una visione diversa, badando più ai fatti concreti, ai business plein, ma dobbiamo iniziare a ragionare nella stessa direzione se vogliamo aiutare le nostre comunità ad emergere. Proporrei la costituzione di un tavolo permanente tra istituzioni, operatori del settore della comunicazione e imprese, per mettere in piedi progetti che possano essere vicini alle reali necessità e potenzialità dei comuni. È il caso di dare la sveglia un po’ a tutti - conclude Dell’Erba”.