Due giornate di sport e inclusione danno il via al progetto “Baskin” nell’Ambito Territoriale di Putignano

PUTIGNANO – Inclusione, sport e cittadinanza attiva sono stati i protagonisti di due giornate intense che hanno segnato l’avvio del progetto “Baskin” nell’Ambito Territoriale Sociale di Putignano. L’iniziativa ha preso vita il 16 luglio al Parco Almirante di Putignano e il 22 luglio presso lo Stadio Azzurri d’Italia di Castellana Grotte, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni locali.Il progetto, patrocinato dall’Ambito e fortemente sostenuto dall’Assessore al Welfare Gianluca Miano, è nato dalla sinergia tra amministrazioni comunali, realtà sportive e organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere pari opportunità e una cultura dell’inclusione attraverso lo sport.Il Baskin, disciplina ispirata al basket, si fonda sull’idea che persone con e senza disabilità possano giocare insieme, ciascuna con un ruolo pensato per valorizzarne le abilità. Più di un semplice sport, il Baskin si configura come uno strumento educativo e sociale in grado di abbattere barriere e creare comunità.«Con questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessore Miano – non celebriamo soltanto un evento sportivo, ma tracciamo una strada chiara: promuovere diritti, inclusione e giustizia sociale attraverso lo sport. Il progetto Baskin è la dimostrazione che quando si lavora in rete, coinvolgendo le comunità, le famiglie, i volontari e le associazioni, si possono costruire spazi realmente inclusivi, accessibili e stabili».Il progetto, che ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini e volontari, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di: Delfini Baskin Monopoli, ASD Basket Castellana, Atletica Basket Putignano, CRI - Comitato Bassa Murgia, Essenza e Associazione di Ginevra.A settembre prenderà ufficialmente il via a Putignano il primo corso settimanale di Baskin, rivolto a tutta la cittadinanza. Un’opportunità concreta, educativa e sociale che punta a diventare una presenza stabile e continuativa nel territorio.Con il progetto Baskin, l’Ambito Territoriale Sociale di Putignano conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione, scegliendo di investire in iniziative che mettano al centro le persone e le loro potenzialità. Ancora una volta, lo sport si dimostra un linguaggio universale, capace di educare, unire e trasformare.