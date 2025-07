San Vito dei Normanni: 21enne investita da un’auto, è grave al Perrino di Brindisi. Alla guida un uomo senza patente

SAN VITO DEI NORMANNI – È ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi la giovane di 21 anni investita nella serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in contrada Conversano, nel territorio di San Vito dei Normanni.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era appena uscita di casa quando è stata travolta da una Nissan guidata da un uomo di 43 anni, risultato privo di patente di guida. Il conducente, residente a Cortona (in Toscana) e in vacanza in Puglia, avrebbe perso il controllo dell’auto all’imbocco di una curva. Il veicolo, lanciato a velocità sostenuta secondo alcuni testimoni, si è poi ribaltato subito dopo l’impatto.Le condizioni dell’automobilista non destano preoccupazione, mentre la giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale di San Vito dei Normanni, che ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità penali. In corso anche gli accertamenti sulla posizione del conducente, che risulterebbe sprovvisto di patente di guida.La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della giovane e sugli sviluppi delle indagini.