Emiliano alla cerimonia di consegna del battello di servizio operativo della Guardia di finanza

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi ha partecipato questa mattina alla cerimonia ufficiale di consegna del Battello di Servizio Operativo “B.S.O. 135” alla Guardia di Finanza, nella Caserma “Maresciallo Capo Mare Raffaele Vitiello”, sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari (Molo Pizzoli).

Alla cerimonia presenti, tra gli altri, anche il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, il direttore ARPA Puglia, Dott. Vito Bruno e le autorità civili e militari.

L'imbarcazione, dotata di nuove tecnologie, potrà eseguire campionamenti e sopralluoghi finalizzati a vigilare sulla salubrità dell’ambiente marino.

"Sono molti anni che la Regione Puglia ha attivato una convenzione con la Guardia di Finanza e con altre forze di polizia, mettendo a disposizione risorse importanti per rafforzare le attività di controllo ambientale - ha dichiarato Emiliano - La sorveglianza del territorio è fondamentale, se non vigilassimo costantemente sulla qualità del nostro mare, non saremmo, per il quinto anno consecutivo, la regione con il mare più pulito d’Italia. Questo rapporto di collaborazione consente alla Guardia di Finanza di svolgere il proprio compito di polizia ambientale, in stretta sinergia con l’ARPA Puglia, ma anche di esercitare tutte le altre competenze previste per la polizia del mare, ruolo che ricopre dal 2016".

"Personalmente, ogni volta che incontro questi uomini e queste donne in divisa - ha concluso Emiliano - torno con la memoria ai tempi della lotta al contrabbando. Oggi ho tenuto a ricordare con affetto e rispetto Antonio Sottile e Alberto De Falco, i due finanzieri che abbiamo perso tragicamente 25 anni fa durante un’operazione anti-contrabbando".