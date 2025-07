Emiliano e Leo: “Oltre 300 milioni per residenze universitarie, scuole e spazi per la didattica. Un traguardo storico per la Puglia”

BARI – Un investimento senza precedenti per l’istruzione in Puglia:saranno destinati alla realizzazione e al potenziamento di. È quanto annunciato oggi dal presidente della Regione Pugliae dall’assessore regionale al Diritto allo Studio, in occasione dellarelativi ai finanziamenti dele del

Il piano complessivo prevede uno stanziamento pari a 350 milioni di euro, inserito nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, siglato il 29 novembre 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione. Obiettivo: rafforzare il diritto allo studio, migliorare la qualità dell’offerta formativa e rendere la Puglia sempre più attrattiva per studenti e ricercatori.

Residenze universitarie: 1332 nuovi posti letto

Al centro degli interventi, 13 nuove strutture di housing studentesco che offriranno 1332 posti letto in tutta la regione. Tra le sedi coinvolte:

Foggia : ex Distretto Militare, ex Conventino

Bari : Hotel Campus, Plesso Regionale, ex Ospedale Militare Bonomo, ex Caserma Magrone, Collegio Universitario IPE Poggiolevante, ex rettorato del Politecnico

Lecce : ex Caserma Cimmarrusti, plesso Ennio De Giorgi, padiglione C dell’ex Ospedale Vito Fazzi

Taranto : Palazzo Frisini

Brindisi : ex Cassa Mutua Artigiani

Casamassima: nuova struttura residenziale universitaria

Scuola e università: più spazi per la formazione e la ricerca

Saranno cinque gli interventi sulle strutture universitarie dedicate alla didattica e alla ricerca:

A Lecce , il consolidamento e restauro del Rettorato e la costruzione del nuovo “corpo S” presso la Facoltà di Medicina (P.O. Vito Fazzi).

A Taranto , il potenziamento della Scuola di Medicina e Chirurgia (ex Banca d’Italia) e la realizzazione di nuovi edifici nell’area ospedaliera San Cataldo.

A Bari, la nascita del Polo formativo nazionale della Capitaneria di Porto.

Sul fronte scolastico, previsti quattro interventi:

Il completamento del nuovo complesso scolastico del liceo Don Tonino Bello e dell’ IISS Bachelet ,

La ricostruzione dell’ITC “Fioritto” di Sannicandro Garganico,

La progettazione dell’adeguamento antincendio della scuola “Archimede” di Taranto,

Il completamento del nuovo plesso del Circolo Carrara a Bisceglie.

Sostegno allo studio e inclusione

I finanziamenti saranno destinati anche a:

Incremento delle borse di studio per studenti meritevoli e con reddito basso;

Potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni) ;

Sostegno economico alle famiglie ;

Acquisto di scuolabus elettrici per favorire la mobilità sostenibile scolastica.

Le dichiarazioni

Michele Emiliano, presidente della Regione, ha dichiarato:

“Oggi compiamo un passo decisivo per garantire a migliaia di giovani pugliesi un diritto allo studio concreto e inclusivo. Questi investimenti non solo migliorano l’offerta formativa, ma rappresentano un’azione strategica per contrastare la dispersione scolastica, attrarre talenti e valorizzare il nostro capitale umano. Stiamo costruendo una Puglia più giusta, competitiva e coesa.”

Sebastiano Leo, assessore al Diritto allo Studio, ha aggiunto:

“Con oltre 300 milioni di euro investiti in scuole, università e residenze studentesche, costruiamo una regione moderna e accogliente. Le nuove strutture saranno sostenibili, inclusive e pensate per rispondere ai bisogni delle studentesse e degli studenti. Questa è la Puglia che vogliamo: un territorio che mette al centro la conoscenza e il futuro delle persone.”

Con questo piano, la Regione Puglia si conferma protagonista nella promozione dell’istruzione come leva di sviluppo sociale ed economico, consolidando il proprio impegno verso un sistema formativo accessibile, innovativo e all’altezza delle sfide del futuro.