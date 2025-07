Emily Ratajkowski torna in Puglia: vacanze tra ulivi, crudo di mare e passeggiate a Ostuni

OSTUNI – Emily Ratajkowski sceglie ancora una volta la Puglia per le sue vacanze estive. La top model e attrice, seguitissima sui social con milioni di follower in tutto il mondo, ha trascorso alcuni giorni all’insegna del relax e della bellezza autentica del territorio pugliese, facendo tappa in alcuni dei luoghi più iconici della regione.A fare da cornice al suo soggiorno, Borgo Egnazia, la struttura di lusso immersa tra ulivi secolari e scorci da cartolina, che già in passato ha ospitato star internazionali e celebrità del cinema, della moda e della musica. Le conferme arrivano dai suoi stessi profili social, dove ha condiviso alcuni scatti che raccontano la sua vacanza fatta di crudo di mare, ricci, paesaggi rurali e trattorie tipiche.Tra le tappe più suggestive, una passeggiata ad Ostuni, la “Città Bianca”, dove è stata avvistata mentre si godeva l’atmosfera rilassata e lo charme delle stradine del centro storico. Nessun lusso ostentato, ma un’esperienza autentica, tra sapori locali e scorci mozzafiato, in linea con lo stile semplice e raffinato che contraddistingue da sempre le sue scelte di viaggio.Non è la prima volta che Emily Ratajkowski sceglie la Puglia: già nel 2017 aveva trascorso parte dell’estate a Polignano a Mare, rimanendo affascinata dal mare cristallino e dalla bellezza naturale della regione.Il ritorno in Puglia di una star internazionale come Emily è un’ulteriore conferma dell’appeal globale di questa terra, sempre più amata anche dal jet set internazionale per la sua capacità di coniugare autenticità, gastronomia d’eccellenza e ospitalità di alto livello.