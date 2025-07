Corato, lite in piazza: ragazzo estrae un coltello dopo alcuni complimenti alla fidanzata

CORATO – Tensione in pieno centro a Corato, dove una lite scoppiata per motivi legati alla gelosia si è trasformata in una colluttazione con l’uso di un’arma da taglio. L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in piazza Vittorio Emanuele, sotto gli occhi di numerosi passanti, tra cui anche famiglie e bambini.Secondo quanto ricostruito, due giovani di origine nigeriana si sarebbero avvicinati a una ragazza, rivolgendole alcuni complimenti. Un gesto ritenuto inopportuno dal suo fidanzato, che si trovava con lei. Ne è nato un confronto dai toni sempre più accesi, degenerato in una lite fisica.Nel corso dello scontro, il ragazzo avrebbe estratto un coltello, colpendo uno dei due stranieri alla spalla. La ferita, per fortuna, non si è rivelata grave. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al ferito e i Carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma.I tre giovani coinvolti sono stati accompagnati in caserma per essere interrogati e chiarire le rispettive responsabilità. L’arma è stata recuperata e sequestrata.L’episodio, avvenuto in una delle piazze più frequentate della città, ha destato preoccupazione tra i presenti, non solo per la violenza dell’atto ma anche per il contesto in cui si è verificato: un luogo pubblico e affollato, in pieno giorno.Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali provvedimenti a carico dei protagonisti.