“Encuentro – Festival del Tango e delle Terre Latine”: Biccari e i Monti Dauni diventano crocevia internazionale di cultura, musica e danza

BICCARI – Dopo tre edizioni di successo con “Biccari come Buenos Aires – Festival Tango”, il festival internazionale del tango si trasforma e si amplia, dando vita a “Encuentro – Festival del Tango e delle Terre Latine”, un evento diffuso che dall’11 al 18 agosto attraverserà cinque comuni dei Monti Dauni, con epicentro a Biccari.

Con un programma che fonde musica, danza, arte, cultura, gastronomia e natura, il festival si presenta quest’anno con una veste nuova, più ricca e inclusiva. Non solo tango argentino, ma anche ritmi afro-brasiliani, danze latinoamericane, performance visive e cibo etnico, per un viaggio culturale che unisce le radici italiane e latinoamericane.

Il tour partirà l’11 agosto da Volturino, proseguirà il 12 agosto a Minervino Murge e il 13 agosto a Volturara Appula. Il cuore del festival batterà a Biccari dal 16 al 18 agosto, con una tappa speciale anche a Lucera il 18 agosto. Le strutture ricettive della zona sono già al completo, a testimonianza del crescente successo di un evento che richiama migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Un ponte tra le culture

Promosso dall’Associazione Argentina per il Mondo APS con il Comune di Biccari e una rete di enti e realtà territoriali, il festival gode del patrocinio dell’Ambasciata Argentina, della Regione Puglia e del sostegno del Ministero degli Affari Esteri.

“Biccari è il cuore di questo festival, ma la rete tra i comuni è la vera forza dell’edizione 2025”, ha dichiarato il sindaco di Biccari, Antonio Beatrice. “Vogliamo essere esempio e motore culturale per l’intero territorio dei Monti Dauni.”

Mariano Andres Russo, presidente di Argentina per il Mondo, ha sottolineato la missione dell’evento: “Celebrando la fratellanza tra culture, 'Encuentro' è un’occasione per valorizzare l’inclusione e il dialogo tra comunità, nel segno dell’arte, del ballo e della convivialità.”

Il programma: tra tango, samba e spettacoli

Il direttore artistico Raffaele Ferrante ha costruito un calendario denso e articolato, con eventi che si terranno sia di giorno che di sera.

L’11, 12 e 13 agosto, rispettivamente a Volturino, Minervino Murge e Volturara Appula, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Matear o Morir” del Duo Carcajada, seguito da un tango show con musica dal vivo eseguita da Sampo y La Vartuli. La serata sarà accompagnata dalla preparazione dal vivo dell’Asado argentino e dalla degustazione di specialità tipiche.

A Biccari, sabato 16 agosto, il festival si aprirà con un trekking mattutino sui Monti Dauni. Nel pomeriggio è prevista la prima lezione di tango al Parco Avventura, seguita da spettacoli itineranti di artisti di strada e da un percorso enogastronomico dedicato alla cucina latinoamericana. In serata, Piazza Matteotti ospiterà la Milonga di Gala, con l’attesa esibizione della Solo Tango Orchestra, lo show dei Maestri, il TJ Fortuna Del Prete e una performance di pittura in movimento.

Domenica 17 agosto, la giornata inizierà con workshop di percussioni afro-brasiliane curati dall’Escola de Samba Vamolà di Bologna, seguiti da nuove lezioni di tango e una Milonga pomeridiana al Parco Avventura. In serata, Piazza Matteotti sarà ancora una volta al centro degli eventi, con lo spettacolo di tutti i Maestri sul palco accompagnati dalla musica dal vivo di Don Sampo y La Vartuli, e una nuova performance visiva. A seguire, la grande Festa Finale con il gruppo Los Locos, balli latinoamericani e DJ set.

Lunedì 18 agosto si terrà un ultimo workshop di percussioni, seguito da un concerto itinerante per le vie del borgo. Il gran finale, sempre in Piazza Matteotti, vedrà protagonisti l’Escola de Samba Vamolà, Rossella di Canto alla voce e Girolamo Schiuma alla chitarra, fisarmonica e voce.

Un’esperienza immersiva e internazionale

“Quest’anno il festival non sarà solo un evento, ma un vero viaggio multisensoriale: non solo spettacoli, ma esperienze, percorsi culturali e scambi umani”, ha dichiarato Ferrante. “Il tango resta centrale, ma accanto ad esso ci saranno suoni, colori e sapori di tutta l’America Latina, per una manifestazione che racconta l’anima migrante e universale di questa terra.”

Per informazioni e aggiornamenti:

Comune di Biccari – tel. 0881.591013

Email: info@biccariturismo.it

Sito: www.biccariturismo.it

Associazione Argentina per il Mondo APS