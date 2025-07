Europei femminili: Italia-Portogallo 1-1

FRANCESCO LOIACONO - L’ Italia di Calcio Femminile pareggia 1-1 contro il Portogallo a Ginevra in Svizzera nel Gruppo B degli Europei. Nel primo tempo al 20’ Cecilia Salvai delle azzurre di testa colpisce la traversa. Al 36’ annullata una rete a Emma Severini dell’ Italia per fuorigioco. Al 45’ Cristiana Girelli della squadra di Andrea Soncin sfiora la rete.

Nel secondo tempo al 15’ Arianna Caruso di destro non inquadra la porta. Al 25’ l’ Italia passa in vantaggio con Cristiana Girelli, conclusione di destro da fuori area. Al 43’ il Portogallo pareggia con Diana Gomez, tocco al volo di sinistro. Al 95’ le portoghesi rimangono in dieci, espulsa Ana Borges per doppia ammonizione.. L’ Italia è seconda in classifica con 4 punti.

La Spagna vince 6-2 contro il Belgio nell’ altra gara del Gruppo B è prima con 6 punti e si qualifica per i quarti di finale. Nella prossima partita l’ Italia giocherà venerdì 11 luglio alle 21 contro la Spagna e dovrà vincere per qualificarsi ai quarti di finale.