Ex Ilva, Emiliano: “Proposta di Bitetti condivisibile, più ottimista sull’accordo”

“All’accordo di programma mancano ancora alcune precisazioni. Non so se riusciremo a completarle tutte oggi, ma la notizia che il sindaco ha ritirato le dimissioni e che nei giorni scorsi ha inviato una propria proposta sui contenuti dell’accordo mi rende più ottimista di quanto non fossi stamattina”.

Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, intervenendo a margine di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, poco prima di recarsi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per partecipare al tavolo sull’ex Ilva convocato dal ministro Adolfo Urso.

Emiliano ha accolto positivamente la scelta del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, di ritirare le dimissioni e di inviare una proposta per l’accordo di programma. “Mi sembra una linea che la Regione potrebbe condividere e sostenere”, ha detto, spiegando di aver appreso della notizia mentre era in viaggio da Bari a Roma.

Il tavolo ministeriale è stato convocato per discutere i contenuti dell’intesa relativa alla riconversione dello stabilimento siderurgico di Taranto, con particolare attenzione alla realizzazione dei tre forni elettrici. Il dossier sul polo DRI (Direct Reduced Iron) verrà affrontato in una fase successiva.

Alla riunione partecipano anche il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, il sindaco di Statte Fabio Spada e il commissario dell’Autorità portuale del Mar Ionio Giovanni Gugliotti.