'Salento Folk Festival', il tour Itinerante del 'Vivinpuglia 2025'

"Si apre ufficialmente il sipario della 7^ edizione del Salento Folk Festival il tour che ogni anno richiama migliaia di appassionati ad immergersi nella nostra Puglia", lo annuncia Sabrina Sicara, Presidente dell'associazione Apulia Face Aps, organizzatore del tour itinerante per la promozione turistica dei borghi attraverso la storia, la cultura, l'enogastronomia e il patrimonio coreutico musicale di ogni luogo visitato.

Venerdì 1° agosto 2025 si terrà presso la Sala Comunale di Avetrana, alle ore 16.30, la conferenza stampa sia del Vivinpuglia che della Sagra della polpetta giunta alla 24 edizione.





Dal 31 luglio al 6 settembre un viaggio attraverso concerti, eventi, escursioni in barca, sagre e feste patronali che caratterizzano il nostro essere Pugliesi.





Ogni anno sempre più di artisti di livello arricchiscono il programma, accompagnati da artisti emergenti che utilizzano la vetrina del festival come trampolino di lancio.





Ecco qui tutte le tappe:





- 31 Luglio/ 1 Agosto a Torre Santa Susanna (BR) - la Festa del Peperoncino 31 Luglio Scazzicatarante e Bar Italia, 1 agosto Top dj contest e gara dei mangiatori di peperoncino.





- 2 agosto a Torre Colimena (TA) Sagra del Polipo alla Pignata ospiti gli Jonica Popolare.





- 3 Agosto nel paese azzurro di Casamassima (BA) Youngest Summer Fest con un ospite d’eccezione BIG MAMA con un concerto a partire dalle 21.00 con a seguire Dj Prezioso.





- 3 Agosto a Laterza (TA) 47^ edizione della Sagra della Carne e dell’Arrosto promossa dall’Associazione Macellai Laertini capitanati da Giovanni De Blasi. Salento Folk Festival presenta oltre 30 artisti tra band di musica popolare tra cui Jonica Popolare Haitra Santa Isteria Calandagruppo Cordella duo Tremula core ed altri, e un Top dj Contest





- 4 agosto a Casalabate Marina di Squinzano (LE) concerto di Pietro Balsamo con i Jazzabanna e Carlo De Pascalis con Alchemica protagonisti dei concerti del Salento Folk Festival.





- 5 Agosto a Torre Colimena (TA) tour in barca con la lega navale ammirando le riserve naturali della Salina dei Monaci ed uno dei tramonti più belli d’Italia. Aperitivo presso il Bar H storico nel piccolo borgo e laboratori di pizzica pizzica e concerti. A seguire Scazzicapieti in live.





- 9 agosto a Torricella (TA) Festa Patronale Madonna delle Grazie di Torricella e per ammirare la cripta della Santissima Trinità in località Tremola, concerto dei Santa Isteria.





- 13 Agosto ad Avetrana 24^ SAGRA DELLA POLPETTA con il laboratorio culinario della Polpetta di Avetrana e quello di pizzica. Tutto in piazza Vittorio Veneto. Ospiti della serata Giancarlo Paglialunga con la ARNEO TAMBOURINE PROJECT oltre 15 artisti, band emergenti come Haitra padroni di casa e i Tremula Core e a seguire da Radio Norba DJ Antonello Gentile con Simona Devoice, i due vincitori del Top DJ Contest edizione 2024, ed ancora Luca Spagnolo Dj e Francesco Bianco.





- 17 Agosto in piazza unicef ad Avetrana La tappa del Top Dj Contest una vera gara tra dj che si disputano in 6 tappe il trofeo finale. Gara Spettacolo destinata ai più giovani, progetto ideato da Gea di Torricella da Damiano e Luigi comitato festa Torricella.





- 21/22/23/24 agosto Porto Cesareo (LE) La Festa Patronale accoglie per ben 3 giorni il Salento folk Festival del Vivinpuglia. Calangruppo, Jalurya Jonica Popolare Direttamente dalla Festa della Madonna delle Galline di Pagani il Cantore Pellegrino Vincenzo Romano e ancora la Banda Concertistica Giacomo Puccini di Sava...e la finale del Top dj Contest. Processioni in mare e terra, tour in barca, fuochi pirotecnici e tutto ciò che rende magica questa città di mare.





- 24 agosto Avetrana (TA) Vibrazioni Vestite d’Autore piazzetta Chiesa Madre. Il maestro pianista concertista Pierluigi Orsini accompagnerà le creazioni di Caba Sartoria tra recitazione moda e musica.





- 27 Agosto Campomarino di Maruggio (TA) Notte Pugliese. Storie di Ronde popolari tra incontri degustazioni e musiche popolari di oltre 20 artisti con la condivisone a Tavola.





- 30 agosto Laterza (TA) nella Valle degli Asini una giornata intera alla scoperta della bellezze del territorio tra escursioni laboratori di sapone e FESTE. CARNEA FEST il capocanale in mezzo alla campagna con musica popolare e degustazioni capitanato da Nadia Giannico.





- 6 settembre a Manduria (TA) la Festa delle Giuggiole nel cuore del Parco Archeologico creata da Spirito Salentino e accompagnata dal Salento Folk Festival con la musica dei MANTICI. Visita nel Parco in notturna e Festa.





Un programma ricco e un tour davvero unico nel suo genere





Info e prenotazioni visite escursioni laboratori corsi e concerti 3493027117

Pagine social Vivinpuglia Salento Folk Festival

vivinpuglia.it media partner pizzicacalendario e Mozzarella San Lazzaro.