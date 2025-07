Foggia, tragedia in via Silvio Pellico: muore a 90 anni in un incidente stradale

FOGGIA - Si chiamavae aveval’uomo che ha perso la vita nella mattinata di domenica 6 luglio in un tragico incidente stradale avvenuto in, a Foggia. Lo scontro ha coinvolto due vetture: una, guidata dalla vittima, e un’

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’impatto tra le due auto, la vettura di Caggiano è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero. Gli inquirenti non escludono che l’uomo possa aver avuto un malore alla guida, ma ogni ipotesi resta al vaglio. L’impatto è stato particolarmente violento e, all’arrivo del personale del 118, per l’anziano automobilista non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale, incaricate di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Il conducente dell’Audi A4 ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo, le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

Il tratto di via Silvio Pellico interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire soccorsi e rilievi. Al momento, gli inquirenti stanno considerando tutte le possibili cause: guasto meccanico, malore e responsabilità nella dinamica dello scontro.