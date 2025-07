Libro Possibile 2025: Santa Fizzarotti Selvaggi presenta il nuovo libro " Lo Sposo profuma di nardo ...nei veli dell'aurora”

(2005), il Premio Mediterraneo Federico II, il Sigillo dell’Università di Bari, conferimento di Menzione d’Onore da parte della Comunità greca di Bari. E' stata candidata più volte al Premio Nobel per la letteratira. Ι suoi lavori sono tradotti in varie lingue. È Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus (2018-2024) e da luglio 2024 Presidente nazionale della stessa Associazione. Socio di Società scientifiche e Membro dell’Accademia Pugliese delle Scienze.

POLIGNANO A MARE - Per il Libro Possibile a Polignano , mercoledì 9 luglio alle ore 20.00, Santa Fizzarotti Selvaggi presenterà il suo recente libro " Lo Sposo profuma di nardo ...nei veli dell'aurora " Gagliano edizioni dialogando con il noto giornalista scrittore Michele Cristallo e padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo. Giuseppe Cionfoli a questo lavoro ha dedicato un prezioso repertorio pubblicato in apposito CD .Nell'exergo si legge “Mentre il re è nel suo recinto,il mio nardo spande il suo profumo"(Ct 1,12) . Si tratta dunque dell'Amore come più volte sottolineato nella prefazione dall'illustre grecista prof.Francesco De Martino.La Poesia nasce dalla tensione di una resistenza estrema: la sua parola appare pregna di materia e di suoni, di grida e di dolore, tanto da lasciare affiorare alla mente le mediate associazioni tra la Donna, la Madre e la Terra-Madre, quella Terra che appare perduta, violata, irrecuperabile finanche nella dimensione della Natura. E così leggiamo " In me germina però la speranza della dimensione del non ancora: non tutto è perduto.L’enigma dell’origine abita la Poesia alla ricerca dello Sposo che profuma ancora di nardo: un Amore indicibile e irrappresentabile se non tra le pieghe silenziose della Parola poetica che consente di sentire misteriosamente il gesto dell’origine".Santa Fizzarotti Selvaggi, docente di ruolo, ha insegnato in scuole di ogni ordine e grado. Si è sempre dedicata allo studio della Psicoanalisi e del linguaggio delle Arti Scrittrice e poetessa. Ha organizzato e curato, come critico d’arte, mostre in Italia e all’estero. Ha fondato e curato collane editoriali. È membro di varie associazioni culturali e società scientifiche. Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari (1985-1992). Giornalista-pubblicista dal 1982 collabora con Quotidiani e Riviste. Si occupa, tra i vari ambiti scientifici e tematiche culturali, dell’educazione alla cultura della Donazione di Organi a scopo di Trapianto, del Rapporto Medico-Pa ziente, delle Arti costruttrici di Pace.Autrice di numerose pubblicazioni ha ricevuto, anche per il suo intenso impegno sociale a favore delle fragilità e vulnerabilità umane, riconscimenti nazionali e internazionali tra i quali la Medaglia d’argento al merito della C.R.I.