Foggia verso Trinitapoli: il club rossonero prepara il trasloco per gli allenamenti e il settore giovanile

La disputa tra il Calcio Foggia 1920 e l’Amministrazione Comunale di Foggia riguardo all’utilizzo dell’impianto di “Croci Nord” sta creando non pochi problemi al club rossonero, che sarà costretto a trasferirsi in provincia per poter svolgere gli allenamenti in vista della prossima stagione. Nel frattempo, la società si sta muovendo anche sul fronte organizzativo.

Secondo quanto riportato da Telesveva e da altre testate giornalistiche foggiane, il Foggia ha individuato lo Stadio di Trinitapoli, situato in via del Mare, come possibile sede per gli allenamenti della prima squadra e per le partite di tutto il settore giovanile. Dopo il rifiuto da parte del Comune di Foggia di concedere l’uso del campo di Croci Nord e la disponibilità espressa dal sindaco di Apricena, Potenza, per l’utilizzo dello stadio comunale, la dirigenza rossonera avrebbe scelto l’impianto di Trinitapoli.

Il sopralluogo effettuato giovedì dal presidente Canonico ha pienamente soddisfatto il proprietario del club, che ha potuto ammirare un campo in erba sintetica di ultima generazione, dotato di spogliatoi riqualificati e di un ampio parcheggio. L’impianto, reso agibile e omologato, consente lo svolgimento di partite con pubblico e l’utilizzo completo degli spogliatoi. La struttura è anche dotata di una pista di atletica, rispondendo così alle esigenze della squadra per le sessioni di allenamento quotidiane.

Con la disponibilità dell’Ente Comunale di Trinitapoli, proprietario dell’impianto, ormai quasi certa, si ipotizza che Trinitapoli possa diventare la nuova casa temporanea del Foggia.