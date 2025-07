DRIFFest 2025: film, libri e memoria nella terza settimana del festival

BARI -ospitano dal 7 all’11 luglio una nuova serie di appuntamenti del, giunto alla sua sedicesima edizione. Un viaggio tra storie vere, riflessioni sulla vita, letteratura e cinema, tra ospiti d’eccezione, autori, registi e testimonianze che lasciano il segno.

La settimana si apre lunedì 7 luglio a Modugno, in piazza Arcivescovo Romita, con l’evento “Del Racconto, la Vita”. Protagonista della serata sarà Ezio Abbate, sceneggiatore di successo (Suburra, Diavoli) che presenta il suo romanzo Ti vengo a cercare (Mondadori), intervistato dal giornalista Livio Costarella. Un racconto potente, ispirato a una storia vera, che vede una madre partire per la Siria per riportare a casa il figlio arruolatosi tra le fila dei combattenti contro il regime di Assad.

A seguire, la proiezione del cortometraggio La stanza accanto di Pedro Almodóvar, primo film del regista spagnolo girato in lingua inglese, con Tilda Swinton e Julianne Moore. Un'opera toccante sulla morte, la vicinanza e la cura reciproca, premiata con il Leone d’Oro all’81ª Mostra del Cinema di Venezia. L’introduzione sarà affidata a Grazianna Cavaliere, volontaria dell’Associazione Luca Coscioni.

Il 8 luglio, il festival torna in carcere per un evento speciale presso la Casa di Reclusione femminile di Trani, in collaborazione con il Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà. Le detenute incontreranno il regista Gianni De Blasi e l’attrice Guendalina Losito, protagonisti del film L’ultima settimana di settembre, girato in Puglia e vincitore del Premio Anica 80. La pellicola, con Diego Abatantuono, racconta con toni agrodolci la storia di uno scrittore in declino deciso a farla finita, fino a un’improvvisa svolta drammatica.

Il film sarà riproposto mercoledì 9 luglio a Bari, in largo Vito Maurogiovanni, dopo una serata-tributo a Amleto De Silva, scrittore e vignettista scomparso nel 2024, già più volte ospite del festival. L’evento, intitolato “Del Racconto, un Amico”, sarà un omaggio affettuoso animato da chi l’ha conosciuto e stimato: l’editrice Giorgia Antonelli (LiberAria), la scrittrice Alessandra Minervini e l’avvocato Michele Laforgia.

Venerdì 11 luglio a Giovinazzo, sul piazzale Aeronautica Militare, si chiude la settimana con l’incontro “Del Racconto, la Poesia”, dedicato a Emily Dickinson. La scrittrice e studiosa Benedetta Centovalli presenterà Nella stanza di Emily (La Tartaruga), in dialogo con il docente Roberto De Robertis, per raccontare la figura enigmatica della poetessa americana e il suo universo domestico e creativo.

A seguire, la proiezione del film Luce di Luca Bellino e Silvia Luzi, selezionato al Locarno Film Festival: il racconto potente e silenzioso di una giovane operaia (interpretata da Marianna Fontana) che si ribella alla quotidianità alienante del suo lavoro in una fabbrica di concia.

Il DRIFFest 2025 è organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, e si svolge dal 17 giugno al 26 luglio tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano e Sannicandro di Bari. Unico festival pugliese con eventi fissi in carcere, quest’anno prevede 21 appuntamenti, di cui tre nelle strutture penitenziarie di Trani e Turi.

Il festival è sostenuto da: Regione Puglia, Apulia Film Commission, i Comuni partner, l’Ufficio del Garante regionale per i diritti dei detenuti, Puglia Culture, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, la Commissione Persone, Famiglia e Minori del COA Bari, la Fondazione Scuola Forense Barese e l’Associazione Avvocati per i Minorenni Bari – Trani.

📅 Tutti gli incontri iniziano alle 19.30 e sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

📞 Info: 328 4071538 – 🌐 www.ibambiniditruffaut.com