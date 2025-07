Gallipoli, tragedia all'acqua park: in fin di vita il bambino di 7 anni soccorso in piscina

GALLIPOLI - E' in fin di vita il bambino di 7 anni che ieri era stato trovato privo di sensi nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo, in vacanza con la famiglia, era stato soccorso d’urgenza e trasportato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore della città salentina.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. Nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico è peggiorato nelle ultime ore, fino ad oggi in cui è stata dichiarata la morte cerebrale.

Sulla vicenda la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto, al momento senza indagati. Sarà necessario ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente: come sia stato possibile che un bambino così piccolo si sia trovato in una situazione tanto pericolosa in un luogo dedicato al divertimento e alla sicurezza dei più giovani.

La comunità locale è sotto shock e il parco acquatico, molto frequentato da famiglie e turisti, si trova ora al centro dell’attenzione.