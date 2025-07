Gallipoli, tragedia in mare: muore 83enne romana in vacanza

GALLIPOLI – Tragedia questa mattina a sud di Gallipoli, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di Anna Maria Natale, 83enne originaria di Roma. La donna, da anni, era solita trascorrere le vacanze estive in Puglia insieme al marito, di origini salentine.Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in acqua quando potrebbe essere stata colta da un malore improvviso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati da alcuni presenti, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano.Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che il decesso sia stato causato da un arresto cardiocircolatorio durante il bagno.