Il grande cinema animato d’autore torna in Puglia, appuntamento a Conversano dal 17 al 24 agosto con la XXIII edizione di 'Imaginaria'

Al maestro dell’animazione e del fumetto Michel Ocelot (Kirikù e la Strega Karabà) il Premio alla Carriera 2025. Ben 104 le opere in concorso, provenienti da 36 paesi. Da quest’anno la rassegna, che è partner anche della rete internazionale FAN - Festivals Animation Network, entra per il triennio 2025/2027 nell’elenco dei festival qualificati dell’Academy Awards®: l’opera che vincerà il primo premio nella categoria Best Animated Short Film potrà qualificarsi alla 98° edizione degli Oscar





CONVERSANO (BA) - Il cinema sotto le stelle più suggestivo del Sud-Italia torna per la XXIII edizione: appuntamento imperdibile nella cornice storica del Comune di Conversano dal 17 al 24 agosto con Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore.





La manifestazione, fondata e promossa dall’Associazione Atalante aps e supportata dal Programma Media Creative Europe, MiC - Direzione Generale Cinema, dalla Regione Puglia e dal Comune di Conversano, è tra le più importanti rassegne cinematografiche di settore in Europa ed è partner della rete internazionale FAN - Festival Animation Network, che ha come obiettivo la collaborazione tra festival per creare e diversificare nuovi spettatori, scambiare buone pratiche e contribuire alla diffusione del cinema d’animazione europeo nel mondo. Da quest’anno, inoltre, Imaginaria entra per il triennio 2025/2027 nell’elenco dei festival qualificanti per gli Oscar: l’opera che vincerà nella Main Competition potrà ambire alla cinquina nella categoria Best Animated Short Film della 98° edizione degli Academy Awards®





Tanti gli eventi dedicati al meglio del cinema d’animazione d’autore internazionale, con ben 104 opere in concorso provenienti da 36 paesi, a fronte di ben 3400 iscrizioni, realizzate con tecniche miste tra cui disegno tradizionale, stop motion, 2D e 3D, quasi tutte in anteprima regionale/nazionale e proposte al pubblico in lingua originale con sottotitoli in italiano nel suggestivo chiostro del Complesso di San Benedetto. Non mancheranno anche mostre, laboratori per bambini, letture animate, meetings, retrospettive e spettacoli musicali e teatrali. Grande ospite di quest’anno il maestro dell’animazione MICHEL OCELOT: il due volte vincitore del César e del Cristallo onorario di Annecy, regista e animatore di celebri opere come Kirikù e la strega Karabà (Francia, Belgio, Lussemburgo, 1998), Kirikù e gli animali selvaggi (Francia, Vietnam, Lettonia, 2005), Il faraone, il selvaggio e la principessa (Francia, Belgio, 2022), riceverà il Premio alla carriera 2025 ed incontrerà il pubblico.





"Viviamo in un mondo in cui riunire spettatori appassionati e conquistare nuovo pubblico sono sfide sempre più difficili - afferma il fondatore e direttore artistico della manifestazione Luigi Iovane - e per questo siamo orgogliosi degli sforzi impiegati per proporre al pubblico, ogni anno da ben 23 anni, opere animate di altissima qualità, ospiti internazionali che stanno contribuendo con il loro lavoro a scrivere la storia del cinema, meetings, laboratori e momenti musicali e teatrali d’eccezione. Questo palinsesto di altissima qualità colloca Imaginaria tra le realtà più importanti del panorama non solo europeo ma anche internazionale, e tutta la nostra gratitudine è per il pubblico di grandi e piccini che ogni agosto affolla le proiezioni. Aspettiamo con impazienza l’inizio di questa edizione, perché crediamo che oggigiorno tra l’uso errato dell’intelligenza artificiale ed il consumo di opere artistiche e cinematografiche 'mordi e fuggi' sui social, sia importantissimo consegnare alle nuove generazioni un ritmo diverso, più, lento, in cui godere dell’arte animata in tutte le sue sfaccettature, per porsi sempre nuove domande e riflettere sui grandi temi - dai legami familiari all’elaborazione del lutto, dai disastri delle guerre all’ebbrezza di un primo amore, solo per citarne alcuni - che da sempre il grande cinema affronta. Vi aspettiamo numerosi a Conversano!"





Rinnova anche quest’anno la collaborazione l’artista conversanese Vito Savino, che firma con l’opera "SquidShip" l’identità visiva di questa edizione. "L’idea è nata perché più la mia attenzione sprofonda nei mari, più ho la percezione di viaggiare attraverso le stelle - racconta Savino - in fondo l’animazione d’autore è un infinito viaggio di creazione".





Sarà affidato al folk bizzarro e minimalista di Nino Gvilia (alter ego immaginario dell’artista Giulia Deval) lo spettacolo di apertura di questa edizione, in programma domenica 17 agosto dalle 22 nel Giardino dei Limoni del Complesso di San Benedetto: con lei sul palco l’ensemble che ha lavorato alla realizzazione del doppio album "Nicole / Overwhelmed by the Unexplained", uscito per Hive Mind Records lo scorso 8 marzo, e composto da Zevi Bordovach (tastiere, harmonium, voce), Pietro Caramelli (chitarra, elettronica, voce), Giulia Pecora (violino, voce) e Clarissa Marino (violoncello, voce). A curare il suono - accompagnato dalle suggestioni visive del pittore e musicista Egidio Marullo - Paolo Bertazzoli.





Il Festival IMAGINARIA è ideato e promosso dall'associazione Atalante ETS, con la direzione artistica di Luigi Iovane. La rassegna è realizzata con il sostegno del Programma Media Creative Europe, del MiC Direzione Generale Cinema, della Regione Puglia e del Comune di Conversano.





I biglietti per accedere alle proiezioni sono acquistabili direttamente dal sito al costo di 5,00 € per le proiezioni nel Chiostro di San Benedetto mentre € 3,00 per le proiezioni Kids nel Giardino dei Limoni al seguente link in aggiornamento https://imaginaria.eu/prevenditaonline/ nonché di persona al botteghino. È possibile prenotare online tutte le attività laboratoriali dedicate ai più piccoli.





L’accesso a mostre, letture animate e incontri con gli autori è libero e gratuito per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.





Anche quest’anno i premi che saranno consegnati ai vincitori della XXII edizione di Imaginaria sono realizzati interamente a mano dall’artista polignanese Peppino Campanella, pezzi d’arte unici di artigianato e design realizzati in un atelier-laboratorio ricavato da un vecchio frantoio sul mare.