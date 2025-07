Gioia Del Colle: al via il Palio delle Botti Trofeo “Città del Primitivo”, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate

Ancora una volta storia, arte, tradizione e spettacolo si incontrano per dar vita ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gioiese, il Palio delle Botti Trofeo “Città del Primitivo”, manifestazione organizzata, nelle giornate 1, 2 e 3 agosto 2025, dall’associazione Palio delle Botti Gioia del Colle con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il patrocinio del Comune di Gioia del Colle.

L’evento di presentazione delle botti dipinte, tenutosi ieri nel chiostro di Palazzo San Domenico, ha dato la possibilità al pubblico presente di conoscere tutte le novità riguardanti l’ottava edizione e di ammirare le creazioni di alunne e alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C della scuola primaria Mazzini, delle associazioni Il Tasso e Il Piccolo Principe e, infine, di artiste e artisti locali per le competizioni “Piccoli Spingitori Crescono” e Trofeo “Città del Primitivo”.

Nel prossimo weekend, che sarà introdotto dalla festa dei quartieri Porta San Francesco, Porta Maggiore, Porta San Domenico e Porta Casale (venerdì 1 agosto, ore 19:00, in via Roma), il cuore della città pulserà al ritmo di tamburi e musica popolare, tra gare, rievocazioni storiche, spettacoli itineranti e il corteo storico “Federico II e la sua corte” che vedrà sfilare oltre cento figuranti in abiti d’epoca.

Nello specifico, durante le mattinate del 2 e 3 agosto, sarà possibile visitare il Castello normanno-svevo di Gioia del Colle e il Museo della civiltà contadina, oltre a partecipare ai laboratori dedicati alla preparazione di marmellate in masserie didattiche.

A pranzo, invece, i visitatori potranno degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia gioiese presso i ristoranti convenzionati con il Palio.

Sabato 2 agosto, a partire dalle ore 18:00, si entrerà ufficialmente nella magica atmosfera del Palio con l’apertura degli accampamenti medievali in piazza dei Martiri del 1799, la visione di spettacoli di falconeria e di esibizioni di compagnie d’arme in via Riccardo Siniscalco, l’allestimento di banchi didattici in via Principe Amedeo e in via Boscia e, infine, con le visite al "Museo della Tortura" in Arco Cimone, ai mercatini artigianali in via Cavour, alla "Via della solidarietà" lungo corso Vittorio Emanuele e alla "Via degli artisti" in Arco Paradiso.

Alle ore 19:00, in corso Vittorio Emanuele, andrà in scena la finale del Trofeo "Piccoli spingitori crescono" (le alunne e gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C della scuola primaria Mazzini si contenderanno il cencio realizzato dall’artista Massimiliano Rizzi) mentre, alle ore 19:30, si disputerà la terza edizione de "La corsa dei giullari", riproposta con il supporto dell'associazione "Gioia Running".

A seguire, tutti riflettori saranno puntati sul corteo storico "Federico II e la sua corte" che, partendo alle ore 20:00 da piazza dei Martiri del 1799, attraverserà via Bernal, corso Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Plebiscito, via Garibaldi, via Gioberti, piazza XX Settembre, via Manin e piazza Margherita di Savoia, per poi fare ritorno al Castello normanno-svevo.

Lungo l’intero percorso non mancheranno spettacoli ed esibizioni (nei pressi di piazza Cesare Battisti, via R. Canudo, piazza XX settembre e piazza Margherita di Savoia), accompagnati da sbandieratori, musici e timpanisti.

Alle ore 21:30, in piazza Margherita di Savoia si terranno le attesissime qualificazioni del Palio Trofeo "Città del Primitivo", che vedrà in gara Tenute Bradascio (vincitrici del Palio 2024), Cantina Giuliani, Cantine Di Gioia, Cantine Polvanera, Tenuta Viglione e Tenute Capovaccaio.

Delineata la griglia di partenza per la finalissima, la prima serata si concluderà, a ritmo di musica popolare salentina, con il concerto de "I Tamburellisti di Torre Paduli" sul palco allestito in piazza Margherita di Savoia e con la degustazione di piatti tipici in via Bernal e in via Manin.

Domenica 3 agosto, saranno il corteo storico (partenza alle ore 20:00 da piazza dei Martiri del 1799 e arrivo alle ore 21:20 al Castello normanno svevo), la premiazione della botte più bella (ore 21:00, in piazza Margherita di Savoia) e un’esibizione di danza del ventre a cura di Delfina Loizzo (ore 21:15, in piazza Margherita di Savoia) ad introdurre la finalissima del Palio 2025 (ore 21:30).

Gli spingitori delle sei aziende vitivinicole partecipanti si sfideranno per la conquista del cencio dipinto dall'artista Sergio Gatti lungo un nuovo percorso che, con partenza e arrivo in piazza Margherita di Savoia, si articolerà lungo via Bernal, via Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Plebiscito, via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele.

L’ottava edizione si concluderà con le premiazioni al termine della gara e con il concerto "Canti della tradizione di Puglia centrale" del gruppo musicale "I Lariulà".

È possibile visionare le foto delle botti sulla pagina Facebook del Comune di Gioia del Colle.