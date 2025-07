Gli auguri dell’assessore all’Università Sebastiano Leo alla prima Rettrice donna della Puglia

L’assessore all’Università, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, rivolge i suoi auguri alla professoressa Maria Antonietta Aiello, eletta nuova Rettrice dell’Università del Salento e prima donna a ricoprire questo incarico in una università pugliese.

“UniSalento ha una Rettrice! Una notizia bellissima che accogliamo con entusiasmo. Conosco e apprezzo da tempo la competenza e il rigore scientifico della professoressa Maria Antonietta Aiello, e sono certo che saprà guidare l’Ateneo con visione e determinazione. Ma questo è anche – e soprattutto – un segnale storico: per la prima volta una donna sarà alla guida di un’università in Puglia. E sono felice che questo cambiamento parta proprio dall’Università del Salento. Mi auguro che la Rettrice Aiello sia la prima di molte altre, in tutta la Puglia, in un cammino sempre più inclusivo e rappresentativo. A lei vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che continueremo a collaborare, come abbiamo sempre fatto in questi anni, per il bene delle nostre studentesse e dei nostri studenti, e per lo sviluppo del nostro territorio. Un sentito ringraziamento anche agli altri candidati, per il clima di confronto rispettoso e costruttivo che hanno saputo garantire. E un saluto affettuoso al rettore uscente Fabio Pollice: ci legano tanti e straordinari progetti realizzati insieme – uno su tutti, l’istituzione del corso MedTec – che resteranno un’eredità preziosa per l’intera comunità accademica e regionale.

Buon lavoro alla Rettrice Aiello, buon futuro alla nostra UniSalento!”