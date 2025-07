Grave incidente all’alba tra Bitonto e Modugno: distrutta un’auto, feriti gravemente un 21enne e un agricoltore

BITONTO – Un violento incidente si è verificato questa mattina all’alba sulla strada provinciale che collega. Coinvolti un’autovettura e un trattore agricolo che procedevano nello stesso senso di marcia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto si è schiantata con estrema violenza contro la parte posteriore del trattore, riducendosi in un cumulo di lamiere. L’impatto è avvenuto in un tratto rettilineo, ma le cause precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Alla guida dell’automobile c’era un ragazzo di 21 anni, rimasto gravemente ferito alla testa. Soccorso tempestivamente dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale "San Paolo" di Bari, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Ferito in modo serio anche l’agricoltore alla guida del trattore, che ha riportato traumi multipli e lesioni, ed è stato anch’egli trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del 118. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati hanno causato forti rallentamenti alla viabilità per diverse ore.