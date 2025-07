Bari Leggera: al via la II edizione della rassegna teatrale diretta da Marco Grossi

Nell’ambito del progetto “Le due Bari” del Comune di Bari – Assessorato alle Culture

BARI – Dal teatro alla musica, dal racconto delle tradizioni alla narrazione dell’incontro tra popoli: torna l’attesa rassegna “Bari Leggera”, giunta alla sua seconda edizione, con la direzione artistica di Marco Grossi e la produzione della Compagnia Malalingua. Il progetto si inserisce nel cartellone culturale Le due Bari del Comune di Bari e animerà la città dall’8 luglio al 27 settembre, con dieci spettacoli, nove compagnie teatrali, prime nazionali e regionali, e un laboratorio in 11 incontri già partito lo scorso 3 luglio.

Il filo conduttore della rassegna 2025 sarà l’Incontro: tra linguaggi espressivi e artistici, ma anche tra culture, fedi e visioni diverse. A rappresentare simbolicamente questo dialogo sarà San Nicola, figura emblematica del legame tra Oriente e Occidente, cui saranno dedicati due eventi speciali.

La manifestazione toccherà nove quartieri della città – San Paolo, Marconi, Japigia, Carbonara, Stanic, San Pasquale, Libertà, e altri – grazie anche alla collaborazione con sei associazioni attive sul territorio, nel segno dell’inclusione e della valorizzazione culturale delle periferie.

I principali appuntamenti in programma

📌 8 luglio – Teatro Kismet (ore 21)

"Sempre fiori mai un fioraio!" con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica. Un omaggio al genio teatrale di Paolo Poli, tra ironia e libertà espressiva.

📌 10 luglio – Parco Campagneros (ore 20.30)

"Incantesimi di resistenza" – Prima nazionale. Un evento tra poesia palestinese, musica e cibo, con l’artista Leo Kay e la collaborazione di numerosi performer locali e internazionali.

📌 11 luglio – Teatro Abeliano (ore 21)

"Edipostanco" di e con Marco Grossi, in una nuova veste tra tragedia classica e commedia dell’arte, già applaudita ad Avignone.

📌 12 luglio – Quartiere San Paolo (ore 20)

"San Nicola dei baresi" della Compagnia Malalingua. Un viaggio tra aneddoti e tradizioni sul santo patrono, con servizio di interpretariato LIS.

📌 16 luglio – Officina degli Esordi (ore 21)

"La cantautrice fantasma" di e con Ivan Talarico. Una storia surreale tra Borges, i Beatles e plagi dimenticati.

📌 17 luglio – Parco Gargasole (ore 19.30)

"Solo il vento mi piegherà" con Marianna De Pinto, dedicato alla figura di Wangari Maathai e al suo attivismo ambientale, tra teatro e mindfulness.

📌 18 luglio – Casa di Pulcinella (ore 21)

"Figli di Abramo" – Prima regionale. Il potente monologo di Stefano Sabelli, ispirato all’opera norvegese “Abrahams Barn”, sulle radici comuni delle tre religioni monoteiste.

📌 17 agosto – Centro storico (ore 18.30)

"Bari anno Mille" – Prima nazionale. Percorso teatrale itinerante sull’epopea di San Nicola e il “furto” delle sue reliquie. Con Enzo Toma e Pasquale Ruggieri.

📌 12 settembre – Biblioteca Maurogiovanni (ore 18)

"Ladri di favole", spettacolo per bambini con Monica De Giuseppe e Anna Lori Fullone, tra fiabe rubate e sogni da recuperare.

📌 27 settembre – Torre SS Annunziata (ore 18)

"Bari svelata: i racconti intorno al fuoco", percorso itinerante e interattivo nella città vecchia, tra storie dimenticate e personaggi leggendari, con servizio LIS.

Il laboratorio “Bari Narrata”

Dal 3 luglio al 7 agosto, in piazza Odegitria 4, si tiene anche il laboratorio “Bari Narrata”, a cura dell’associazione I Custodi della Bellezza, condotto da Michele Cassano e Pasquale Ruggieri. Un viaggio in 11 tappe tra storytelling, dialetto barese, arte e architettura, per riscoprire la città attraverso lo sguardo e le parole dei suoi stessi abitanti.

📍 Ingresso libero fino a esaurimento posti

☎️ Info e prenotazioni: 351 8528404

🎭 Un'estate all’insegna della narrazione viva, della contaminazione culturale e dell’incontro tra arte e territorio. Bari Leggera è pronta a raccontare, coinvolgere, sorprendere.