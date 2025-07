Guagnano, l'evento 'Are Terre del Negroamaro Fest'

Il 18 e 19 luglio 2025, Guagnano (Le), antico centro del nord Salento da sempre legato a viticoltura e produzione del vino, torna a farsi interprete di azioni nuove con Are Terre del Negroamaro Fest. Una terra che si racconta attraverso i colori e i profumi della vigna, una città che si illumina con spettacoli e musica, tra food experience, wine tasting approfondimenti tematici, ospiti d’eccezione. Per due giornate le strade, le piazze e i vicoli di Guagnano si animano di sorrisi e parole, racconti e immagini, per celebrare anche quest’anno il vitigno Negroamaro. Il 18 e 19 luglio 2025, Guagnano (Le), antico centro del nord Salento da sempre legato a viticoltura e produzione del vino, torna a farsi interprete di azioni nuove con Are Terre del Negroamaro Fest. Una terra che si racconta attraverso i colori e i profumi della vigna, una città che si illumina con spettacoli e musica, tra food experience, wine tasting approfondimenti tematici, ospiti d’eccezione. Per due giornate le strade, le piazze e i vicoli di Guagnano si animano di sorrisi e parole, racconti e immagini, per celebrare anche quest’anno il vitigno Negroamaro.





I dettagli di Are Terre del Negroamaro Fest 2025 saranno illustrati il prossimo giovedì, 3 luglio, alle ore 17.30 nel corso della presentazione riservata a giornalisti, comunicatori, addetti ai lavori e partner in programma a Masseria Le Stanzìe di Supersano (Le).





Interverranno il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva, il sindaco di Guagnano Francois Imperiale, Francesca Serio, Coordinatrice del Comitato Tecnico Operativo Are Fest, Michele Bruno, Presidente PugliaExpo, e Donato Fersino per Masseria Le Stanzìe.





Sarà un’occasione conviviale per scoprire i contenuti di questa edizione di Are Fest e, più in generale, approfondire gli obiettivi dell’evento, che riporta nel centro storico guagnanese alcune delle migliori cantine vitivinicole pugliesi, molte delle quali dell’areale: notoriamente si concentrano, infatti, nella zona di Guagnano e del nord Salento aziende d’eccellenza per la produzione vitivinicola nazionale e internazionale, alcune delle quali hanno fatto la storia del vino in Puglia e non solo. E proprio i prodotti vitivinicoli dell’areale saranno in degustazione in questa occasione di presentazione, accompagnati dalle tipicità preparate dalla storica Masseria Le Stanzìe.





L’appuntamento del 3 luglio è riservato.