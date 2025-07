Hopman Cup 2025: Francia e Spagna trionfano nella seconda giornata. Forfait della Croazia nel doppio misto

FRANCESCO LOIACONO – Emozioni e colpi di scena alla Fiera del Levante di Bari nella seconda giornata della Hopman Cup 2025, il torneo internazionale a squadre miste. La Francia supera la Croazia nel Gruppo B, mentre la Spagna si impone sulla Grecia nel Gruppo A, mantenendo vive le speranze di approdo in finale.Gruppo B – Francia vs Croazia 2-1La sfida tra Francia e Croazia è stata segnata da un inaspettato colpo di scena. Dopo i due singolari, la situazione era in perfetta parità, ma il doppio misto non si è mai disputato: Donna Vekic e Duje Ajdukovic hanno infatti rifiutato di scendere in campo, consegnando la vittoria a tavolino alla coppia francese formata da Chloé Paquet e Richard Gasquet.• Singolare femminile:🇭🇷 Donna Vekic b. 🇫🇷 Chloé Paquet 6-3 6-3• Singolare maschile:🇫🇷 Richard Gasquet b. 🇭🇷 Duje Ajdukovic 5-7 6-2 10-6• Doppio misto:🇫🇷 Paquet/Gasquet vincono a tavolino (forfait Croazia)Con questo successo, la Francia si rilancia nel girone e resta in corsa per la qualificazione.Gruppo A – Spagna vs Grecia 2-1Nell’altro incontro della giornata, la Spagna ha avuto la meglio sulla Grecia grazie ai successi nei singolari. Ottima prova di Marina Bassols Ribera, che ha dominato il match d’apertura, seguita dal veterano Roberto Bautista Agut, capace di superare in volata il numero uno greco Stefanos Tsitsipas in un match combattutissimo. Il punto della bandiera per la Grecia arriva nel doppio misto.• Singolare femminile:🇪🇸 Marina Bassols Ribera b. 🇬🇷 Despoina Papamichail 6-0 6-4• Singolare maschile:🇪🇸 Roberto Bautista Agut b. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 6-3 6-7 10-8• Doppio misto: 🇬🇷 Tsitsipas/Papamichail b. 🇪🇸 BassolsRibera/Bautista Agut 6-2 6-3La Spagna si porta così al comando del Gruppo A, ma la Grecia resta in corsa per un posto in finale.Prossimi appuntamentiLa fase a gironi proseguirà nei prossimi giorni, con ancora molti verdetti da scrivere. La Hopman Cup 2025 si conferma uno spettacolo unico nel panorama tennistico, grazie alla sua formula originale che unisce uomini e donne sotto la stessa bandiera.📍 Bari, Fiera del Levante – un’estate di tennis mondiale tra passione, talento e qualche sorpresa clamorosa.