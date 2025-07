Carne e Marco Ligabue insieme nel brano ''Capita''

E' disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Capita”, il nuovo singolo dei Carne feat. Marco Ligabue. Annunciati i prossimi concerti.

"Capita" è un brano rock estivo che celebra l'amicizia, la libertà e i momenti indimenticabili della stagione. Scritto da Marco Ligabue, il testo è un omaggio alla "combricola" degli amici, un luogo sicuro e un punto di partenza per sogni e avventure. Con un sound rock allegro e solare, "Capita" è il perfetto inno per le serate estive e i concerti all'aperto, invitando ad abbandonare le paure e a vivere il momento con la musica come colonna sonora della libertà e dell'amicizia. Il brano è il risultato della collaborazione tra i CARNE e Marco Ligabue, con la partecipazione di professionisti come Luca Zannoni e Jonatha Gasparini, e riflette lo spirito autentico e sincero di libertà e amicizia che lo ha ispirato.

Spiega l'artista a proposito del brano: "Capita è un brano energico e positivo da ascoltare tutto d'un fiato, magari anche in macchina, nelle notti d'estate con i finestrini abbassati... proprio quelle notti o quelle sere dove con la combricola degli amici si può sognare di poter vivere grandi avventure e realizzare grandi sogni... perché "NON SUCCEDE... MA SE CAPITA".

Il videoclip di "Capita", diretto da Melik026, mostra i componenti della band dei CARNE in uno studio di registrazione mentre suonano insieme a Marco Ligabue, accompagnati alla chitarra da Jonathan Gasparini. Il video cattura l'atmosfera di musica e amicizia che si crea tra i musicisti, con immagini dinamiche e coinvolgenti che si muovono attorno ai protagonisti per enfatizzare la loro energia e passione. Girato in un unico giorno, il videoclip è un mix esplosivo di energia ed emozioni, dove i sogni, la passione per la musica e l'amicizia si uniscono in un'esperienza visiva unica. Le frasi della canzone accompagnano le immagini, rendendo il tutto ancora più profondo e coinvolgente.