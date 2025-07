Hopman Cup: il Canada conquista il titolo per la prima volta. Italia battuta 2-1 in finale a Bari

ph_Fiera del Levante fb

FRANCESCO LOIACONO – Storica vittoria per il Canada nella Hopman Cup, giunta alla sua 33ª edizione e disputata quest’anno alla Fiera del Levante di Bari. La squadra nordamericana ha conquistato per la prima volta il trofeo, superando l’Italia in finale con il punteggio di 2-1, grazie al successo nel decisivo doppio misto.

A firmare il punto decisivo sono stati Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu, che si sono imposti su Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti con un netto 6-3 6-3 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Il duo canadese ha dominato con un servizio solido e colpi incisivi da fondo campo, prendendo il controllo del primo set sin dalle battute iniziali. Nella seconda frazione, l’equilibrio si è mantenuto fino al 3-3, prima dell’allungo decisivo dei nordamericani.

Il match era iniziato con il successo della Andreescu nel primo singolare femminile: 6-2 6-3 su Lucia Bronzetti. L’Italia aveva poi riaperto i giochi con la splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli contro Auger-Aliassime nel singolare maschile: 6-7 7-5 10-8, al termine di una sfida spettacolare.

Il trionfo del Canada rappresenta una prima storica nella competizione a squadre miste, che quest’anno ha visto il ritorno del torneo in Europa, ospitato per la prima volta a Bari.