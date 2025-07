Il fenomeno Defe tra musica e social: esce il nuovo singolo ''Hey Baby''

''Hey Baby” è il nuovo singolo del talentuoso Defe, una perfetta summer hit con un ritornello travolgente, dal sound reggaeton e un'energia contagiosa. Il brano è prodotto da Gabriele D’Asaro, che ha curato l’arrangiamento in una chiave internazionale, fresca e radiofonica.

Defe non è solo un nome nuovo nella musica: è un personaggio autentico, solare, instancabile, con una forte presenza social e una passione anche per la recitazione, pronto a mostrarsi sotto ogni sfaccettatura. Il suo modo spontaneo di comunicare, la voglia di mettersi in gioco e la capacità di coinvolgere il pubblico lo rendono una vera promessa del pop urban italiano.

Nelle ultime settimane, è ormai impossibile camminare per strada senza sentirlo canticchiare o vedere giovani che gli chiedono un selfie. Il fenomeno Defe è partito dal web, ma ora è pronto a salire sui grandi palchi dell’estate 2025, portando con sé tutta l’energia e la freschezza di un artista che vuole prendersi il suo posto nel panorama musicale nazionale.