Incendio nella clinica Mater Dei di Bari: fiamme in un locale tecnico, nessun ferito

BARI – I Vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti ieri sera intorno allepresso la, dove si è sviluppato un incendio in un locale tecnico situato in uno dei piani sotterranei della struttura.

A prendere fuoco sono stati alcuni gruppi batterie destinati a garantire la continuità elettrica nei momenti immediatamente successivi a un eventuale blackout, in attesa dell’attivazione del gruppo elettrogeno principale. Le fiamme hanno generato una significativa colonna di fumo, ma non si sono registrati feriti né danni alle aree destinate ai pazienti.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fino alla mezzanotte per mettere in sicurezza l’area e spegnere completamente il rogo. Il rapido e massiccio intervento ha evitato l’evacuazione dell’ospedale e ha contenuto l’emergenza senza impatti sulla continuità dei servizi sanitari.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.