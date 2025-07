Puglia, estate 2025: tra sogni, visioni e sostenibilità urbana l’arte contemporanea conquista Giovinazzo e Monopoli

BARI – L’estate pugliese si accende di creatività e visioni con due appuntamenti d’eccellenza che intrecciano arte contemporanea, musica, tecnologia e sostenibilità: FUTURE PUBLIC ART (FPA) 2025, a Giovinazzo dal 27 luglio al 9 agosto, e RITRATTI FESTIVAL 2025, a Monopoli fino al 10 agosto. Due format diversi ma accomunati dalla volontà di promuovere nuovi linguaggi artistici e restituire al pubblico spazi urbani trasformati dall’arte.

FPA 2025 – Arte urbana, sostenibile e partecipata

Promossa dalla Fondazione Michele Cea ETS, FUTURE PUBLIC ART (FPA) è una rassegna metropolitana di arte contemporanea, tecnologica e sostenibile, pensata come laboratorio a cielo aperto per valorizzare il tessuto urbano e dare visibilità ad artisti emergenti. Dal 27 al 31 luglio, sette artisti selezionati lavorano en plein air nelle strade di Giovinazzo – in Via Marina, Piazza Costantinopoli e sulla banchina del porto – per realizzare opere site-specific che dialogano con il contesto architettonico, paesaggistico e sociale.

Le opere saranno esposte nella collettiva allestita alla Cittadella della Cultura dall’1 all’8 agosto, mentre la serata finale del 9 agosto premierà i tre lavori più meritevoli, selezionati da una giuria composta da esperti del mondo dell’arte, del giornalismo e delle istituzioni.

FPA punta a divenire un appuntamento ricorrente nel panorama culturale nazionale, fondendo arte, ecologia e innovazione: le opere utilizzano materiali riciclati, tecniche sostenibili e dispositivi a basso impatto ambientale, sensibilizzando la cittadinanza su tematiche cruciali come la rigenerazione urbana e il consumo responsabile.

Ritratti Festival – La musica come viaggio nell’invisibile

A pochi chilometri di distanza, Monopoli ospita la nuova edizione di Ritratti Festival, rassegna musicale che fino al 10 agosto trasforma piazze, palazzi e terrazze in palcoscenici a cielo aperto. Tra i momenti clou, due appuntamenti carichi di suggestione: il 29 luglio, nel Chiostro di Palazzo San Martino, va in scena “Il libro dei sogni”, omaggio a Federico Fellini che fonde musica di Rota e Prokofiev con le video-installazioni oniriche di Hermes H:E:M Mangialardo; e il 2 agosto, lo stesso chiostro ospita “In the darkness”, un concerto al buio con la pianista Stephanie Gurga, in un’esperienza di ascolto immersiva e totalizzante.

Ritratti è molto più di un festival musicale: è un laboratorio culturale che coniuga musica d’autore, performance, talk, laboratori per bambini e mostre, in un dialogo continuo con il paesaggio urbano e la comunità locale.

Entrambe le rassegne si inseriscono nel più ampio panorama della Puglia che cambia, raccontando con linguaggi diversi un territorio in evoluzione, sempre più aperto alla cultura, all’inclusione e alla sperimentazione.

Info & contatti

FUTURE PUBLIC ART (FPA): https://www.michelecea.com/future-public-art-fpa-2025

RITRATTI FESTIVAL: www.ritrattifestival.it – info@ritrattifestival.it