“La Milanesiana” arriva a Livigno con 3 giorni di appuntamenti imperdibili

Il 21, 22 e 23 luglio La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriverà a Livigno con 3 giorni di appuntamenti imperdibili.Il 21 luglio, alle ore 21.00, presso Plaza Placheda, dopo i saluti introduttivi di Remo Galli, Sindaco di Livigno, e Sharon Zini, Assessore alla Cultura del Comune di Livigno, andrà in scena lo spettacolo "Racconti Sonori", un viaggio tra musica e parole che vede protagonista Luca Barbarossa, accompagnato dalla giornalista e scrittrice Elvira Serra, in un coinvolgente alternarsi di canzoni, racconti e dialoghi ricchi di aneddoti personali, retroscena dei suoi oltre 40 anni di carriera e riflessioni sul valore della musica d'autore.



L'evento è realizzato in collaborazione con Comune di Livigno.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://shop.card.livigno.eu/it/cards/serata-21-luglio



Il 22 luglio alle ore 21.00, presso Plaza Placheda, andrà in scena lo spettacolo "Federico Buffa. Dalle Olimpiadi all'Italia mondiale", scritto e interpretato da Federico Buffa, che, ispirato al successo di Italia Mundial, unisce narrazione, musica e teatro con l'accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi e la regia di Marco Caronna, conducendo il pubblico in un racconto appassionante che intreccia sport, storia e cultura, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi dello sport italiano e collegandoli al contesto sociale e umano da cui sono nati.L'evento è realizzato in collaborazione con Comune di Livigno.Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://shop.card.livigno.eu/it/cards/serata-22-luglio Il 23 luglio, alle ore 21.00, presso Plaza Placheda, andrà in scena "Elio. Quando un musicista ride", un recital originale e irriverente che vede protagonista Elio in un viaggio tra musica e comicità. Sul palco, ad accompagnarlo, ci saranno Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, e Matteo Zecchi al sassofono. Insieme si divertono a esplorare e reinventare un vasto repertorio "seriamente comico", sospeso tra canto e disincanto. Lo spettacolo rende omaggio a una generazione di artisti eccentrici e controcorrente - da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, da Ennio Flaiano a Marcello Marchesi, e molti altri - che hanno saputo sorprendere e divertire sia gli sperimentalisti che il grande pubblico, dando vita a un genere musicale ricco di eccentriche e divertenti "canzoni scanzonate".L'evento è realizzato in collaborazione con Comune di Livigno.Biglietti disponibili al seguente link: https://shop.card.livigno.eu/it/cards/serata-23-luglio