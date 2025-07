La Puglia dell’atletica brilla agli Europei Under 23: talento, carattere e orgoglio azzurro

ph_Francesca Grana

Lomuscio sfiora il podio nella 10 km di marcia

BERGEN, NORVEGIA – Si chiude con un bilancio positivo l’esperienza dellaai, disputati dal 17 al 20 luglio a, in Norvegia. Gli atleti pugliesi, in rappresentanza della nazionale italiana, hanno dimostrato, portando a casa risultati di rilievo e confermando la vitalità del movimento regionale.

Prestazione da incorniciare per Nicola Lomuscio (GS Avis Barletta) che nella 10 km di marcia ha stabilito il suo nuovo primato personale con 40’19”25, chiudendo inizialmente al quinto posto. Successivamente, a seguito di una penalità assegnata a un avversario, è salito al quarto posto finale, sfiorando così la medaglia. Un risultato che lo proietta tra i migliori specialisti europei della categoria e che premia il lavoro tecnico svolto con Diego Lopez.

Anna Musci in finale nonostante l’infortunio

Nel getto del peso, Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) ha affrontato la finale con determinazione, chiudendo decima con 14,96 metri, dopo aver lanciato 15,03 metri in qualificazione. Penalizzata da un infortunio che ha compromesso la fase finale della preparazione, Anna ha scelto comunque di gareggiare, onorando la convocazione in azzurro. Guidata dal tecnico Nico Savino, ha dimostrato tenacia e professionalità, confermandosi tra le migliori lanciatici della categoria.

Capobianco sfiora la semifinale nei 400 ostacoli

Sfortunata ma incoraggiante anche la prova di Davide Capobianco (Aden Exprivia Day Optical Molfetta), primo degli esclusi nella fase di qualificazione dei 400 ostacoli con il crono di 51”46. Il giovane ostacolista ha dovuto fare i conti con problemi fisici nelle settimane precedenti, ma non ha voluto rinunciare alla competizione. Seguito dal tecnico Antonio Catalano, potrà rifarsi già ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle.

Cecere protagonista nei 10.000 metri

Infine, buon riscontro anche per Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi), undicesimo nei 10.000 metri con il tempo di 29’32”48, a un solo secondo dal personale. Cecere ha preso il comando della gara per tre giri nella fase centrale, dimostrando maturità tattica e condizione atletica in crescita, sotto la guida del tecnico Vito Vasta.

Haliti: “Segnali chiari, la Puglia dell’atletica è viva”