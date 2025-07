Alice Dimilito, neo-diplomata del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, premiata con la Borsa di Studio 'Franca Za Sorge'

Archeoclub e la Famiglia Sorge premiano il merito, la forza e la speranza





MANDURIA (TA) - Si è svolta giovedì 18 luglio 2025, presso la Sala Conferenze del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria – Sede De Sanctis, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio intitolata a Franca Za Sorge, donna di cultura e giustizia, madre esemplare e instancabile promotrice di dialogo e pari opportunità.





A ricevere il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione, è stata Alice Dimilito, studentessa brillante, appena diplomatasi al liceo classico con il massimo dei voti, selezionata per il suo eccellente percorso scolastico, la profonda maturità personale e la forte determinazione nel voler proseguire gli studi universitari in Medicina.





La borsa di studio, istituita dalla famiglia Sorge con il supporto di Archeoclub d’Italia – sede di Manduria, ha un valore di 2.500 euro e viene assegnata annualmente a una studentessa che si distingua per merito, maturità e valori umani, con particolare attenzione alla forza interiore e alla capacità di affrontare con coraggio le sfide della vita.





Alla cerimonia erano presenti Vittorio e Furio Sorge, figli della compianta Franca Sorge, insieme ad amici e familiari, la dott.ssa Anna Maria D’Andria, presidente dell’Archeoclub di Manduria con diversi soci, legati da grande amicizia alla Signora Sorge, e la Dirigente del Liceo Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie.





La giovane premiata ha pronunciato, visibilmente commossa, il suo discorso: "Non mi definiscono i numeri, ma i miei valori. Il mio obiettivo è diffondere il bene, tendere una mano a chi ha perso la fiducia nella vita e nel genere umano. Questo riconoscimento per me è una possibilità di riscatto e una spinta a credere nel futuro".





A nome dell’Istituto la Dirigente ha espresso profonda gratitudine alla famiglia Sorge, che continua a credere nel potere generativo dell’istruzione e nel valore dell’esempio e ha sottolineato il significato profondo di questo riconoscimento e dell’emozione che ha suscitato in Alice. "Grande è il valore delle emozioni, perché proprio le emozioni e non un calcolo razionale ci spingono ad aderire a determinati valori. E se anche spesso agire in linea con questi valori sembra un impegno invisibile a tutti, e che non vale la pena di essere profuso, accade invece, quando meno ce lo aspettiamo, che venga notato e riconosciuto. Questo premio sarà dunque per Alice non solo un aiuto concreto, ma un simbolo che la accompagnerà per tutta la vita, ricordandole sempre di procedere con fiducia dritta per la sua strada".





Il Liceo De Sanctis-Galilei, ancora una volta, si conferma come luogo vivo di formazione e crescita, dove la cultura non è solo conoscenza, ma anche riconoscimento dell’altro, fiducia e investimento sulle nuove generazioni.