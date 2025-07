Le-one, esce il nuovo singolo “Yamal''

Le-one pubblica martedì 15 luglio il nuovo singolo “Yamal” (Epic/Sony Music Italy), un brano potente e diretto, dal ritmo serrato e dall’atmosfera urbana, in cui Le-one dà voce a una generazione che corre veloce tra sogni e tentazioni. Il protagonista è un ragazzo che vive al limite, diviso tra ambizione e realtà, circondato dal lusso ma sempre attento ai pericoli. La figura del calciatore Lamine Yamal emerge come simbolo di talento precoce, con cui si identifica per determinazione e voglia di riscatto. Tra beat incisivi e parole taglienti, “YAMAL” racconta una vita vissuta con fame, lucidità e la consapevolezza di non potersi permettere errori.

''Yamal'' arriva a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “NESSUNO”, il primo EP di Le-one, che include alcuni dei suoi brani di maggior successo, come “NUN È OVER” e “PARENTE”. Durante l’estate porterà la sua musica in giro per l’Italia: tra gli appuntamenti previsti, anche quello al Green Valley Pop Festdi Trapani, domenica 27 luglio.