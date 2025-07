Lecce: incontri e sopralluogo anfiteatro piazza Sant'Omfronzo

LECCE - Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, questa mattina ha ricevuto, dapprima, il direttore generale per l'Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, Luigi La Rocca; quindi il dirigente di Ricerca della Scuola Archeologica italiana del CNR, Giuseppe Scardozzi; il soprintendente facente funzioni di Lecce, architetto Antonio Zunno, con l'architetto Michela Catalano, e, per la Soprintendenza ABAP per le province di Lecce e Brindisi, l'archeologo Giuseppe Muci; il direttore della Scuola di Archeologia di Lecce, professor Francesco D'Andria; il dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune, ingegner Giovanni Puce.Oggetto degli incontri, le operazioni preliminari per l'elaborazione del Dip, il documento di indirizzo e progettazione degli interventi di valorizzazione dell'anfiteatro romano in piazza Sant'Oronzo.

Il sindaco ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico per indirizzare, monitorare e assicurare supporto specialistico e scientifico alle fasi di progettazione e di attuazione dell'intervento finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nell'ambito dell'Accordo per la coesione approvato con delibera CIPESS 6/2025, che prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro per indagini archeologiche, restauro e fruizione dell'anfiteatro e della piazza.

Al termine degli incontri è stato effettuato un sopralluogo agli scavi in corso in piazza Sant'Oronzo.

In particolare, gli esperti ed i rappresentanti delle istituzionidovranno valutare e concordare l'articolazione del percorso di valorizzazione dell'anfiteatro, con l'obiettivo di migliorare laconservazione e potenziare l'attrattività del patrimonio archeologico attraverso iniziative e idee che ne rendano ancor più riconoscibili la storia, gli elementi architettonici ed estetici.