Attimi di tensione a Gallipoli: turista aggredito davanti a discoteca della Baia Verde

GALLIPOLI – Notte di tensione quella appena trascorsa a Gallipoli, nota meta turistica del Salento, dove un giovane turista di 18 anni, originario della provincia di Parma, è stato aggredito davanti a una discoteca situata nella zona della Baia Verde.Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito al collo con il coccio di una bottiglia di vetro, riportando una profonda ferita. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una prognosi di 15 giorni, dopo averlo medicato e dimesso.Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno rivolto la loro attenzione anche su un altro giovane coinvolto nella vicenda: un ragazzo di 17 anni proveniente dalle Marche, arrivato anch’egli in pronto soccorso in stato di ebbrezza e con una lesione a un occhio causata, probabilmente, da un pugno.Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e individuare eventuali responsabilità.