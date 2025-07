Lecce, primo trattamento in Puglia con il farmaco Pluvicto contro il tumore alla prostata

LECCE – Somministrato per la prima volta in Puglia, presso il reparto di Medicina nucleare dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, il farmacoper il trattamento del carcinoma prostatico metastatico resistente. Il trattamento, interamente rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, è stato eseguito in regime ambulatoriale nella struttura diretta dal dottor

Pluvicto è una terapia radiometabolica di nuova generazione basata su un approccio teranostico, che combina diagnosi e cura grazie all’azione mirata di una molecola radioattiva legata a una proteina capace di individuare selettivamente le cellule tumorali, riducendo l’impatto sui tessuti sani.

Il trattamento è riservato a pazienti che non rispondono più alle terapie ormonali tradizionali. Dopo la somministrazione, i pazienti restano in osservazione per circa sei ore prima di tornare a casa.

“L’attivazione di questo trattamento rappresenta un importante traguardo per la sanità pugliese – ha dichiarato il dottor Luca Luongo, responsabile della terapia radiometabolica – e un’opportunità concreta per i pazienti del territorio, che potranno accedere a cure innovative senza doversi spostare fuori regione”.