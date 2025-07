Lecce su Domagoj Bradarić: interesse concreto per il terzino croato della Salernitana

- Ilpunta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione di, e uno degli obiettivi sul taccuino della dirigenza salentina è, difensore croato classe 1999 di proprietà della

Il calciatore ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona, con cui ha collezionato 28 presenze e 1 gol in campionato. Il prestito si è concluso il 30 giugno, e dal 1° luglio Bradarić è rientrato ufficialmente alla Salernitana, retrocessa in Serie C dopo la sconfitta ai playout contro la Sampdoria.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il presidente Saverio Sticchi Damiani, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e i dirigenti del club campano. Il Lecce potrebbe cercare di portare il giocatore nel Salento in prestito o a titolo definitivo.

Carriera e Nazionale

Bradarić vanta esperienze in Ligue 1 con il Lille, oltre che con l’Hajduk Spalato (prima squadra e giovanili) e nelle ultime stagioni in Italia tra Salernitana e Verona. In nazionale ha vestito la maglia della Croazia maggiore in 4 occasioni, oltre a numerose presenze con le selezioni giovanili (14 con l’U21, 1 con l’U19, 1 con l’U18).

Prospettive

Se l’operazione andasse in porto, Bradarić rappresenterebbe un rinforzo importante per la fascia sinistra della difesa giallorossa, un ruolo strategico per la corsa alla salvezza. Il Lecce, dopo aver raggiunto la permanenza nella massima serie nell’ultima stagione, punta a consolidarsi in Serie A con innesti mirati e di esperienza internazionale.