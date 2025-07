Martina Franca, scontro tra scooter e Panda sulla SS172: ferito il motociclista

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla, nel tratto tra, all’altezza dell’intersezione con. Coinvolti une una

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, diretto verso Martina Franca, avrebbe impattato contro la parte posteriore della Panda, che stava effettuando una manovra di svolta. Ferito lievemente il motociclista, trasportato in via precauzionale all’ospedale “Valle d’Itria”: non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Martina Franca, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Il traffico ha subito lievi rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.