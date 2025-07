Massafra, assalto notturno con pala meccanica sulla statale Appia: banda in fuga con una cassaforte

MASSAFRA - Un furto spettacolare e ben pianificato ha scosso la tranquillità della notte tra Massafra e Taranto. Intorno alle 3:30 del mattino, una banda di ladri ha preso di mira un centro di distribuzione all’ingrosso situato lungo la statale Appia, sferrando un colpo tanto audace quanto distruttivo.I malviventi hanno utilizzato una pala meccanica per sfondare con violenza la porta d’ingresso del capannone. Una volta all’interno, hanno continuato a manovrare il mezzo pesante fino a riuscire a divellere e asportare l’intera cassaforte, probabilmente contenente denaro o oggetti di valore. Completata l’azione in pochi minuti, la banda si è dileguata rapidamente, lasciando dietro di sé danni ingenti alla struttura e pochi indizi utili.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno subito dato il via alle indagini. Al momento non è ancora stato possibile quantificare con precisione l’ammontare del bottino, né è chiaro se i ladri abbiano agito con l’ausilio di complici esterni o veicoli di supporto per la fuga.Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze da eventuali residenti o lavoratori che abbiano potuto notare movimenti sospetti, con l’obiettivo di ricostruire l’intera dinamica del furto.Quanto accaduto porta alla luce ancora una volta la capacità organizzativa di alcune bande criminali nel colpire obiettivi strategici con metodi industriali, sfruttando la rapidità d’azione e l’uso di mezzi da cantiere per neutralizzare qualsiasi resistenza passiva.