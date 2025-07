Masters 1000 Toronto: Gigante e Musetti al secondo turno, fuori Bellucci per ritiro

- Esordio positivo per due dei tre italiani in campo nel, torneo sul cemento che anticipa l’ultimo Slam stagionale.firma una vera impresa superando il croatocon il punteggio di, dopodi battaglia. Il giovane azzurro conquista così l’accesso al, confermando il suo ottimo momento di forma.

Passa il turno anche Lorenzo Musetti, che con una prestazione solida regola in due set l’australiano James Duckworth per 7-5 6-1, chiudendo in crescendo una partita iniziata in equilibrio.

Sfortunata invece la prova di Matteo Bellucci, costretto al ritiro nel terzo set contro il francese Hugo Gaston sul punteggio di 0-2, a causa di forti crampi. Il match era in perfetta parità dopo i primi due set: 6-3 per Bellucci, 6-4 per Gaston.

Gli altri risultati del primo turno

Emilio Nava (USA) b. Terence Atmane (FRA) 6-2 7-5

Jaume Munar (ESP) b. Dan Martin (CAN) 6-3 6-0

Tristan Schoolkate (AUS) b. Joao Fonseca (BRA) 7-6 6-4

Mackenzie McDonald (USA) b. David Goffin (BEL) 6-4 6-4

Adrian Mannarino (FRA) b. Marcos Giron (USA) 6-4 6-4

Francisco Comesana (ARG) b. Damir Dzumhur (BIH) 6-3 7-5

Aleksandar Vukic (AUS) b. Pedro Martinez (ESP) 7-5 6-3

Nel prossimo turno, occhi puntati su Gigante e Musetti, chiamati a confermarsi contro avversari di livello in un tabellone sempre più competitivo.