Meccatronica: ad Altamura “È il treno giusto per la tua formazione”

ALTAMURA - Un appuntamento imperdibile per scoprire il futuro della formazione tecnica nel settore ferroviario.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo tra ITS Cuccovillo e MERMEC FERROSUD – azienda di riferimento a livello globale nelle tecnologie ferroviarie – nasce il progetto:

“È il treno giusto per la tua formazione”, un evento pubblico di presentazione del nuovo corso biennale gratuito per diventare:

🎓 Specialisti in Meccatronica applicata alle Tecnologie della Diagnostica Ferroviaria

Il corso, che prenderà avvio a settembre presso la sede di Altamura, offrirà a 30 giovani diplomati la possibilità di formarsi gratuitamente alternando lezioni in aula a esperienze pratiche in impianti e stabilimenti, attraverso l’Apprendistato Professionalizzante di 3° livello.

Interverranno:

Ing. Fabio Giuliani – CEO MERMEC FERROSUD

Prof.ssa Lucia Scattarelli – Presidente ITS Cuccovillo

Prof. Sebastiano Leo – Assessore alla Formazione e Lavoro, Regione Puglia

Dott. Vitantonio Petronella – Sindaco di Altamura

Dott. Mario Aprile – Presidente Confindustria Bari-Bat

Dott. Giuseppe Silipo – Direttore Generale U.S.R. Puglia

Ing. Roberto Vingiani – Direttore ITS Cuccovillo

Dirigenti Scolastici degli Istituti superiori dei Comuni di Altamura, Gravina, Matera e Santeramo

Perché partecipare:

🔹 Scopri un corso altamente specializzato con sbocchi occupazionali concreti

🔹 Incontra imprese, istituzioni e formatori del territorio

🔹 Prenota il tuo posto attraverso una manifestazione di interesse da firmare in loco

🎯 Il futuro è su rotaia: sali anche tu a bordo del treno giusto per la tua formazione!

