Modugno, eplosione nella notte: fatto saltare il bancomat della Monte dei Paschi di Siena

MODUGNO – Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte e svegliato di soprassalto i residenti di via Paradiso intorno alle. Ignoti hanno fatto esplodere con dell’esplosivo il, causandoalla struttura dello sportello automatico e all’ingresso dell’istituto di credito.

L’azione, rapida e violenta, ha gettato nel panico l’intero quartiere. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza da parte degli abitanti svegliati dalla deflagrazione.

Al momento non è noto se i malviventi siano riusciti a sottrarre denaro dal dispositivo, né l'entità del possibile bottino. Le indagini sono in corso per verificare se si sia trattato di un furto riuscito o solo di un tentativo fallito.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnici e stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto. Si ipotizza che l’esplosivo possa essere stato collocato e azionato con modalità già viste in episodi simili nella regione.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza. La filiale resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di agibilità.