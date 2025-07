Musica, addio al compositore Celso Valli

Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese, è morto all'età di 75 anni. Valli ha lavorato con molti dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Andrea Bocelli. Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese, è morto all'età di 75 anni. Valli ha lavorato con molti dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Andrea Bocelli.





Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Valli ha iniziato la sua carriera come tastierista e ha collaborato con numerosi artisti negli anni. Ha anche partecipato come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo in diverse edizioni, l'ultima volta nel 2023. La sua scomparsa è stata annunciata da Eros Ramazzotti con un commosso post sui social.