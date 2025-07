Lutto nel giornalismo: addio a Enzo Lucherini, il re degli addetti stampa dello spettacolo italiano

Lutto nel giornalismo: a 93 anni è morto a Roma Enzo Lucherini, il primo press agent dello spettacolo italiano. Lucherini era noto per la sua ironia, il suo istrionismo e la sua genialità nel creare eventi e campagne pubblicitarie per le star del cinema italiano, tra cui Sophia Loren, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida. Lutto nel giornalismo: a 93 anni è morto a Roma Enzo Lucherini, il primo press agent dello spettacolo italiano. Lucherini era noto per la sua ironia, il suo istrionismo e la sua genialità nel creare eventi e campagne pubblicitarie per le star del cinema italiano, tra cui Sophia Loren, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida.





La sua carriera è stata segnata da aneddoti e storie memorabili, come la famosa "lucherinata" per la Notte Brava di Bolognini nel 1959, quando fece buttare gli attori in piscina per creare un incidente mediatico. Lucherini ha lavorato con tutti, senza scegliere, e ha sempre affermato di aver inventato il suo mestiere come un modo per continuare a recitare. La sua vita è stata piena di entusiasmo, passione e libertà assoluta, con lo spettacolo sempre al centro.