Ostuni, riorganizzazione del movimento politico 'Prima Ostuni' e nomina del responsabile provinciale per le attività produttive della Lega Salvini Premier

OSTUNI (BR) - "In qualità di presentatore della lista Prima Ostuni, comunico che, come già annunciato nei giorni scorsi, il movimento si avvia verso una nuova fase di riorganizzazione. Dopo aver ascoltato i componenti e gli attivisti che, insieme a me, hanno contribuito alla presentazione della lista alle ultime elezioni comunali di Ostuni, si è deciso di affidare all’amico Giovanni Fedele, già assessore al Comune di Ostuni, l’incarico di responsabile cittadino del movimento 'Prima Ostuni'.

A Giovanni va il compito di guidare e riorganizzare il nostro movimento civico di centrodestra in città. Gli rivolgiamo il nostro benvenuto nel progetto del centrodestra a Ostuni, dal quale si era allontanato" ha dichiarato il segretario provinciale della Lega Salvini Premier, Vittorio Zizza.





"Nei prossimi giorni verrà inoltre ufficializzato il nuovo coordinamento cittadino. Comunico inoltre di aver nominato l’amico Cosimo Lubes, da sempre impegnato nella difesa delle attività produttive e punto di riferimento del settore della ristorazione e del commercio, all’interno del direttivo provinciale della Lega - Salvini Premier, con delega alle attività produttive. A entrambi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno dare un contributo serio, concreto e coerente con i valori del nostro progetto politico" ha dichiarato ancora Vittorio Zizza.