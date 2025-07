Nasce Puglia in bosco, la rete dei boschi didattici regionali

BARI - Puglia le foreste coprono circa 197.000 ettari, pari al 10% della superficie regionale: un patrimonio naturale e prezioso, una risorsa piccola rispetto alle estensioni di altre regioni italiane ma che vede la Puglia attuatrice, prima in Italia, di una rete composta da 18 associazioni e aziende agro-forestali che fanno riferimento all’albo dei boschi didattici, secondo quanto previsto dalla legge regionale 40/2012. Una valorizzazione e promozione del territorio legata a doppio filo ad attività di educazione ambientale e di tutela delle risorse forestali.“Con Puglia in Bosco – ha ricordato l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – lanciamo una sfida culturale, per la creazione di una rete reale di tutela dei nostri boschi. Lo facciamo perché i boschi sono fondamentali nell’equilibrio dei nostri territori, sono luoghi dove educare le giovani generazioni e presidi di bellezza, resistenza e identità. È un’operazione che rappresenta un adeguamento di visione, un passo avanti nella gestione realmente sostenibile delle aree forestali di Puglia, capace di generare cooperazione effettiva tra enti pubblici, comunità locali e realtà private”.Dal 10 luglio e fino ad ottobre, per godere anche del foliage tipico dei mesi autunnali, il cartellone di 39 eventi programmati dal network Puglia in Bosco prevede escursioni consapevoli a esperienze educative nei boschi didattici, con momenti dedicati alla conoscenza condivisa, alla microfiliera del legno e al lavoro dignitoso legato alla cura del territorio. Tutti gli eventi puntano ad attivare una riscoperta consapevole delle risorse silvicole e agroforestali della Puglia. Si tratta di attività tutte gratuite con prenotazione obbligatoria, da riservare contattando direttamente i boschi didattici o le associazioni.Durante la presentazione di Puglia in Bosco è stato condiviso con la rete dei partner il documentario a firma del regista Tancredi Di Paola dedicato al racconto autentico e in presa diretta delle attività realizzate all’ombra di faggi, querce e fragni nei boschi pugliesi, dell'Appennino Dauno alla Terra di Bari, passando per la Valle d’Itria, la Murgia Tarantina e il Salento.Il documentario è disponibile a questo link https://vimeo.com/1099353705/29ae5c299a Alla conferenza stampa di Puglia in Bosco hanno partecipato il dirigente Domenico Campanile della Sezione Gestione delle Risorse Sostenibili e tutela delle risorse forestali, Alessandra Stefanì, già Direttore della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste e attualmente presidente del Cluster Nazionale Italia Foresta Legno, Rosabella Milano, funzionaria EQ per l’attuazione delle Politiche forestali della Regione Puglia, Gianfranco Ciola, presidente dell’associazione dei boschi didattici di Puglia e Tancredi Di Paola, regista del documentario girato tra i 18 boschi didattici aderenti a Puglia in Bosco.